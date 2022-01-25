В Забайкалье зоозащитников предложили «ставить к стенке»

Депутат Заксобрания Забайкальского края, глава комиссии по регламенту и вопросам депутатской этики Александр Михайлов раскритиковал местных зоозащитников, которые выступили против отстрела бродячих собак. В беседе с информационным агентством «Чита.Ру» народный избранник вспомнил детские годы, когда даже шкуре убитой собаки находили применение в забайкальской глубинке.

«То, что собак нельзя убивать, — это абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал, — уверен Михайлов. — Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — ее ликвидируют и неважно, агрессивная она или нет. Не должны собаки быть бродячими».

После трагедии с семилетней девочкой в селе Домна под Читой правоохранителям необходимо обратить внимание на тех, кто встал на защиту бездомных собак. Депутат считает, что речь может идти о пресловутой «пятой колонне».

«Эти люди [зоозащитники] не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее. Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — был категоричен Александр Михайлов.

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По подсчетам парламентария, на лечение одной бродячей собаки и ее стерилизацию из бюджета тратится около 30 тысяч рублей, при этом нет гарантий, что животное не нападет на человека.

Споры вокруг отстрела бездомных собак в Забайкалье вспыхнули после трагедии 22 января. В селе Домна пропала семилетняя девочка, которую спустя полчаса поисков обнаружили на пустыре. Ее загрызла стая бродячих животных.