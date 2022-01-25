Бурятия первой в России запретила выпускать на волю отловленных бродячих собак

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, который запрещает отпускать на волю отловленных бродячих собак после их стерилизации и вакцинации. Об этом сообщается на портале правительства республики. Региональное правило распространяется на животных выше 25 сантиметров в холке, а также включенных в федеральный перечень потенциально опасных пород (он насчитывает 12 видов, а также их метисов).

Власти республики не стали дожидаться изменений в федеральном законодательстве после резонансных трагедий, произошедших за последние полтора месяца. Напомним, в забайкальском селе Домна 22 января бродячие собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. В декабре 2021 в результате нападения стаи агрессивных животных в Якутске погибла сотрудница Северо-Восточного федерального университета.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разработать поправки в федеральный закон, который сегодня предполагает только отлов, стерилизацию и вакцинацию четвероногих, после чего их выпускают обратно на улицы. Пожизненно изолируют только агрессивных особей, напавших на людей.

petrozavodsk-mo.ru / Администрация Петрозаводского городского округа

Не исключено, что пример Бурятии примут во внимание законодатели, и подобную практику распространят по всей стране.

По информации Байкал-Daily, власти Улан-Удэ обсуждают еще один беспрецедентный для России закон о тотальном чипировании домашних собак выше 30 сантиметров в холке. Чиновники считают, что это поможет оперативно разыскивать нерадивых владельцев агрессивных животных.

«Самое главное ограничить людей, которые называются "плодильщиками". Они заводят больших собак, делают помеси разных пород, а потом начинают продавать таких щенков. Не все могут ответственно отнестись к большой собаке, они оказываются на улице. Кровь у бродячих собак смешивается, щенки начинают рождаться крупными с неустойчивой психикой», – объяснила зоозащитница Эльмира Жихарева.

Pr Scr youtube.com / Минобороны России

Власти Бурятии в этом плане проявляют куда большую инициативность, чем соседи в Забайкалье, где случилась трагедия с ребенком. Губернатор Александр Осипов пока лишь пообещал жителям села Домна убрать всех бездомных собак с территории поселения.

Депутат местного заксобрания Александр Михайлов предложил отстреливать бродячих животных без оглядки на их размеры и степень агрессии.

«То, что собак нельзя убивать, — это абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал. Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — ее ликвидируют и неважно, агрессивная она или нет. Не должны собаки быть бродячими», — заявил радикально настроенный народный избранник.

В Якутии чиновники пока что предлагают увеличить количество мест в пункте передержки животных с одной до трех тысяч. Это позволит убрать больше животных с улиц хотя бы на время.