Госдеп США отказался уступать России в вопросе гарантий безопасности

Вашингтон не намерен идти на уступки в рамках диалога с Москвой по гарантиям безопасности в европейском регионе, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, все шаги Белого дома в рамках взаимодействия с Россией будут тщательным образом скоординированы с европейскими партнерами.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе», — сказал он.

Вместе с тем дипломат подтвердил готовность Соединенных Штатов в течение этой недели предоставить письменный ответ, как того требует Россия.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве. Стороны провели дополнительные консультации по вопросам безопасности, сообщил телеканал «360».