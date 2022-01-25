Депутат бундестага Вейель: ЕС стремится вести собственную политику по Украине

Решение Евросоюза не эвакуировать своих сотрудников с Украины в отличие от Великобритании и США говорит о стремлении Брюсселя вести собственную политику, сообщили представители немецкой правой партии «Альтернатива для Германии».

По словам представляющего комитет по делам ЕС в бундестаге Харальда Вейеля, ситуация с эвакуацией американских дипломатов напоминает действия государства в Афганистане.

«ЕС остается на Украине, так как они запомнили, что не могут положиться на НАТО в принятии всех внешнеполитических решений», — подчеркнул он.

Ранее Госдеп США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского диппредставительства в Киеве и членов семей дипломатов. Помимо этого, Великобритания и Австралия также начали выводить часть сотрудников посольства и их семей на фоне «возможного обострения» ситуации в государстве.