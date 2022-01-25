Диетолог Ковальков рассказал о пользе отрубей в борьбе с холестерином

Употребление отрубей крайне полезно для здоровья человека, поскольку помогает бороться с излишками холестерина. Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Специалист посоветовал сначала включать отруби в рацион в небольших количествах, чтобы избежать появления дискомфорта в кишечнике. Однако оптимально человеку стоит съедать хотя бы 50 граммов в день, поскольку это полезно для выведения токсинов и холестерина из организма.

«Они захватывают холестерин на уровне кишечника и выводят его из организма. В любое время суток, когда вы едите холодец, добавьте вприкуску немного отрубей», — объяснил Ковальков на своем YouTube-канале.

Кроме того, отруби полезны и для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Так, если их съесть после шоколада, то объем усваиваемых углеводов упадет примерно на 20%.

Похудеть можно также и с помощью кофе. Американский диетолог Эшли Шоу посоветовала просто исключить добавление сливок, сахара и других подсластителей в напиток, передает телеканал «360».