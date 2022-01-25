В Sohu описали исход вооруженного конфликта между США и Россией китайской поговоркой

Несмотря на количественное превосходство американской армии над российской, исход потенциального военного конфликта между двумя государствами может стать большой неожиданностью для мирового сообщества. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Как отметили аналитики, крупнейшие западные СМИ продолжают накалять обстановку вокруг Украины. Они убеждены, что в скором времени между Москвой и Вашингтоном может развязаться полномасштабное противостояние, победителем из которого, по их мнению, выйдут именно США, имеющие серьезное преимущество над РФ в военной сфере.

«Между Россией и США существует большой разрыв в финансовых возможностях, расходы американцев на военные нужды превышают 700 млрд долларов в год, что во много раз больше, чем у РФ», — подтвердили обозреватели Sohu, которых цитирует «ПолитРоссия».

kremlin.ru / Администрация президента России

Авторы статьи обратили внимание, что 11 американским авианосцам Россия может противопоставить сегодня лишь одно судно. При этом если Вашингтон располагает сотнями истребителей пятого поколения, то Москва запустила серийное производство самолетов подобного типа только недавно.

Однако китайские эксперты призвали не судить о военной мощи обеих держав, опираясь лишь на количественные показатели. По их словам, подобное сравнение представляет США в выгодном свете, однако едва ли отражает реальную картину.

«Размер и качество Вооруженных сил США значительны, но и их задачи масштабны. Из-за глобального развертывания и постоянного вмешательства в дела других стран Соединенные Штаты вынуждены держать войска в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и других регионах», — справедливо указали аналитики.

wikipedia.org /

По этой причине Пентагон не может рассчитывать на все свои силы в противостоянии с Россией, а Москва, которая не имеет такого количества военных баз в других странах, напротив, может сконцентрироваться на обороне собственных рубежей. Кроме того, российская армия не отстает от своих оппонентов в сфере стратегического вооружения.

«Россия также имеет более высокий уровень механизации пехоты, чем Соединенные Штаты. Технический уровень ее боевых машин значительно выше американских конкурентов», — напомнили в издании.

Итог потенциального вооруженного противоборства между двумя странами эксперты Sohu описали старой китайской поговоркой: «Худой верблюд больше лошади». Это означает, что Россия продолжает оставаться могущественной военной державой, несмотря на численное превосходство армии ее соперника.