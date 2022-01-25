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Александр Овечкин мощным щелчком сломал шлем голкиперу «Вегаса»

Спорт
Александр Овечкин мощным щелчком сломал шлем голкиперу «Вегаса»

Шлем вратаря «Вегас Голден Найтс» Робина Ленера сломался после мощного дальнего броска в исполнении российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Вашингтон» потерпел поражение от «Вегаса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, состоявшемся минувшей ночью. Гости победили со счетом 1:0, а вратарь Робин Ленер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

По ходу матча голкипер «Вегаса» вынужден был поменять шлем. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес сокрушительный бросок и проломил маску вратаря. В этом сезоне 36-летний форвард столичного клуба провел 43 матча, в которых забросил 29 шайб и отдал 29 результативных передач.

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