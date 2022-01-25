ФСБ задержала экс-главу Минвод Перцева в рамках дела о превышении полномочий

Бывший глава Минераловодского городского округа Ставропольского края Сергей Перцев задержан в Краснодаре. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Экс-чиновник подозревается в превышении полномочий, повлекших ущерб государству почти в 200 млн рублей. Соответствующая информация представлена на сайте Генпрокуратуры России.

«По материалам проверки прокуратуры Ставропольского края возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы Минераловодского городского округа», — говорится в соообщении.

В декабре 2020 года Перцев получил из краевого бюджета субсидии на приобретение здания для детского сада. Реальная стоимость объекта недвижимости оказалась втрое меньше, а само здание в конечном итоге — непригодным для открытия образовательного учреждения.