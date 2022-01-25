Парламентарий Мишель Ларив выступил за выход Франции из НАТО

НАТО представляет собой единственный в мире объединенный военный альянс. И Франции следует покинуть его, заявил парламентарий Мишель Ларив.

Политик указал, что члены НАТО провели ряд операций, которые не дали гарантий безопасности Франции. Теперь Альянс «взял курс» на Китай, потому что, эту страну считают «системным вызовом». При этом военно-политический блок следует установленным Вашингтоном приоритетам.

«Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом», — указал Мишель Ларив.

Член Национальной ассамблеи направил свое предложение главе МИД страны Жан-Иву Ле Дриану. Политик обратил внимание, что НАТО должна была исчезнуть еще после холодной войны, но Альянс продолжает расширяться, пишет RT.