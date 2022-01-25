NBC: американские граждане разочаровались в Джо Байдене

Американский лидер Джо Байден и Демократическая партия могут столкнуться с серьезными проблемами на будущих выборах в Конгресс США. Об этом сообщил телеканал NBC.

Рейтинг одобрения политики Байдена на высшей государственной должности говорит не в его пользу. Если ситуация не изменится, то демократы рискуют уступить лидерство республиканцам.

По последним данным, уровень поддержки американского лидера упал до 43%. Такие цифры говорят, что президент «потерял свою идентичность» и «больше не считается компетентным и эффективным».

«На самом деле, только пять процентов американцев говорят, что господин Байден показал лучшие результаты, чем ожидалось, на посту президента. Это является одним из самых низких показателей в нашем опросе», — заявил ведущий телеканала Чак Тодд.

Речь идет не только о провалах во внешней политики. Недавно проведенный институтом Мичигана опрос показал, что множество американских граждан не верит в способность Байдена бороться с инфляцией и ростом цен.