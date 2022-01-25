Снегоуборочная техника «обделила» вниманием Выборгский и Калининский районы Петербурга

Спецтехника вышла на уборку улиц от снега и наледи 25 января. Но активно расчищаются последствия осадков не во всех районах Северной столицы.

Согласно интерактивной карте Комитета по благоустройству Петербурга, в 05:10 на улицах присутствуют снегопогрузчики, щеточные, подметально-уборочные и другие виды спецтехники. Больше всего машин наблюдается в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.

А меньше всего подметально-уборочных машин фиксируется в Петергофе, Выборгском и Калининском районах. В последнем должная расчистка улиц от снега не осуществляется уже второй день подряд. Коммунальщики в этих местах лишь обрабатывают дороги жидким реагентом.

Проблемы с уборкой снега начались в Петербурге после первых обильных осадков. Особенно остро она ощущалась в период новогодних праздников. Губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал урегулировать этот вопрос, но местные жители продолжают жаловаться на плохую уборку дорог от снега и наледи.