Три сценария могут стать началом конца для Соединенных Штатов

Соединенные Штаты Америки к 2040 году погрузятся в хаос. Такой прогноз в американском издании National Interest опубликовал обозреватель Максим Кац, который считает, что гибель США может развиваться по нескольким сценариям.

Согласно первому сценарию, началом конца Америки, по мнению Каца, станет обострение расового вопроса, когда чернокожее и латиноамериканское население США начнет преобладать над белым население, и это спровоцирует гнев основателей государства.

«Все-таки ядром страны всегда были белые мужчины, преимущественно протестантского вероисповедания, — напоминает обозреватель NI. — В последние годы политика мультикультурализма привела многих консервативных американцев в бешенство, и напряжение будет нарастать».

Так очередной каплей, переполнившей чашу терпения белых американцев, стали прокатившиеся по стране в 2020 году массовые беспорядки и погромы, устроенные чернокожими и латиноамериканцами, которые, митингуя под лозунгом Black lives matter («Черные жизни важны»), заодно устраивали грабежи в магазинах и ресторанах крупных городов.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

А через 20 лет, предупреждает Кац, национальное меньшинство в США количественно превратится в большинство, и тогда люди с не белым цветом кожи заявят о своих правах еще громче. В результате к 2040 году ситуация накалится так сильно, что выльется в вооруженное межрасовое противостояние.

Второй сценарий заключается в том, что Америку погубят идеологические и политические разногласия.

Как напоминает обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс, в середине ХХ века средний американец не видел особенных различий между сенаторами-демократами и сенаторами-республиканцами, кроме разве что официальной символики каждой из партий – символ Демократической партии США осел, а ее цвет синий, в то время как символ республиканцев слон, а цвет красный. По результатам проведенного тогда среди жителей США опроса выяснилось, что простые американцы не делают особых различий между представителями двух партий, так как все они так или иначе вступают против СССР и за Америку.

Но сейчас, подчеркивает Гастингс, ситуация в стране кардинально изменилась.

«От былого единства Соединенных Штатов не осталось и следа. Республиканцы чаще религиозны, они выступают за консерватизм, ограничение прав мигрантов, свободное ношение оружия. Демократы чаще атеисты, они поддерживают мультикультурализм, меньшинства и призывают государство активнее вмешиваться в жизнь людей — усилить социальные гарантии и контроль над обществом», — перечисляет журналист, по мнению которого кризис на этой почве начнется уже в ближайшие годы.

Федеральное агентство новостей /

Как показал проведенный недавно опрос Университета Вирджинии, 52% сторонников экс-президента США Дональда Трампа, республиканцам пора отделиться и создать свои собственные Соединенные Штаты Америки.

С требованием независимости периодически выступает самый крупный штата США – Техас. А также о своих правах заявляет и Калифорния.

Конфликт между двумя соперниками на президентских выборах 2020 года Дональдом Трампом и Джо Байденом показал, что практически в рамках США существуют две, разные Америки, и высоколобые интеллектуалы отказываются считаться с мнением простых грубоватых работяг.

В итоге Соединенные Штаты представляют собой бочку с порохом, к которой осталось только поднести зажженную спичку.

А третий сценарий, предложенный специалистом ЦРУ Барбарой Уолтер, гласит, что США будут уничтожены военной или технократической диктатурой.

Как напоминает Барбара Уолтер, в беспорядках 6 января 2021 года, сопровождавшихся штурмом и захватом Капитолия, принимало участие большое число военных. Несколько американских генералов уже не раз предупреждали о брожении внутри Вооруженных сил, и недовольство военных в адрес администрации страны добавил недавнее беспорядочное и хаотичное бегство из Афганистана.

Федеральное агентство новостей /

Эксперты считают, что военный переворот в США может произойти уже в 2024 году. И если власть перейдет в руки условных «черных полковников», это станет для многих штатом поводом для выхода из состава США.

А другая возможная диктатура – технократическая, по мнению экспертов, верящих в теории заговора, уже реализуется в США под видом антикоронавирусных мер. В эту теорию отлично укладываются все введенные за последние два года ограничения свободного передвижения, электронные коды и контроль за тем, что американцы публикуют в социальных сетях, а также уничтожение свободы слова и цензура, которые насаждаются под видом борьбы за права меньшинств.

Накрутка американского общества против несуществующих внешних угроз и поиск врагов внутри страны, по мнению сторонников этой теории, являются шагами к введению в Соединенных Штатах цифровой диктатуры. И в какой-то момент, когда во имя спасения страны в США объявят несменяемость власти, терпение людей лопнет и общество взорвется.