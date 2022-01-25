Посольство России напомнило о готовности «СП-2» в ответ на «газовые» опасения британских СМИ

Российский газопровод «Северный поток — 2» готов и ожидает ввода в эксплуатацию, напомнило посольство России в Лондоне. Таким образом дипмиссия ответила на опасения газеты Times о сокращении поставок газа.

В понедельник популярное издание сообщило, что британские власти считают, что российская сторона якобы может применять свои природные ресурсы в качестве «оружия». Правительственные чиновники Лондона также опасались, что Москва может сократить поставки голубого топлива в Европу при введении Западом рестркций из-за ситуации на Украине.

«Просто поясните, Times, вы хотите, чтобы мы поставляли больше газа или меньше газа? "Северный поток — 2" готов и ждет», — сообщило диппредставительство РФ в Великобритании.

Российская сторона неоднократно призывала не политизировать российско-немецкий проект «СП-2». Кремль отмечал, что газопровод носит сугубо коммерческий характер и выгоден как для России, так и для Евросоюза.