Сатановский рассказал о схеме США по продаже Польше и Литве ненужных вооружений

Американцы являются лучшими в мире торговцами и специалистами по втюхиванию за бешенные деньги ненужных товаров покупателям, которые, в случае необходимости даже не смогут применить свою дорогую покупку.

Об этом в своем Telegram-канале рассуждает известный российский политолог Евгений Сатановский, который подчеркивает, что эта американская схема хорошо работает в любой сфере, но лучше всего в оборонной промышленности.

В качестве примера, эксперт приводит схему, по которой США продали Польше и Литве свои танки «Абрамс», зенитно-ракетные комплексы «Патриот» и истребители пятого поколения F-35.

Для этого США составили план «нейтрализации Калининграда», а точнее нейтрализации расположенной там российской военной группировки, которую на Западе называют «кошмаром НАТО», и которая, с учетом имеющейся в ее распоряжении военной техники, им на самом деле и является, рассказал Сатановский. Именно для того, чтобы защитить НАТО от расположенной в Калининграде группировки, американцы и продали Варшаве и Вильнюсу свои танки, ЗРК и самолеты, заявив, что те смогут этими силами запереть российские войска.

wikipedia.org / Official U.S. Navy Page

«Красивая схема, — иронично отмечает эксперт. — Правда, никто не удосужился рассказать, как именно может быть использована против России помянутая техника, тем более, что "Патриоты" пропускают все, что только можно пропустить, что не раз было доказано на том же Ближнем Востоке, так что из Саудовской Аравии их просто убрали от греха подальше (50% прохождения зоны защиты, причем не современными российскими ракетами, а устаревшей "Точкой-У" еще СОВЕТСКОГО производства)».

А сверхтяжелые американские танки, по словам Сатановского, это и вовсе техника, которая совершенно не подходит для использования на в Восточной Европе, так как там ни один мост не выдержит эти 62-тонные машины. Получается, что знаменитые «Абрамсы» это просто ползучие мишени и металлолом.

wikipedia.org / U.S. Air Force

Вишенкой же на торте является продажа самолетов F-35 – сверхдорогих и капризных боевых машин, которые могут быть применены длишь в ходе очень специфических операций, никак не просматривающихся в потенциальной войне с Россией, особенно, если речь идет о Польше и Литве.

Израиль, к примеру, намерен использовать F-35 только в том случае, если ему придется лоб в лоб столкнуться с Ираном, применив малозаметные истребители против иранских ядерных объектов. Но военные специалисты, не связанные с американским лобби, эти планы израильского командования активно критикуют. Ну а для обычных воздушных боев в условиях восточноевропейского театра военных действий было бы целесообразнее использовать другие самолеты – испытанные в боях и более дешевых, советует эксперт.

«Впрочем, почему бы американскому ВПК не осчастливить Польшу и Литву перечисленными типами военной техники. Пригодится она им зачем-нибудь или будет нужна, как рыбке зонтик и ни на гран не повысит обороноспособность этих стран, разорив их вконец, неважно. Для того Североатлантический альянс и расширяли сверх всякой меры, чтобы рынок для американской военной техники возник, — объясняет Сатановский. — Причем тут безопасность стран, которые в него входят»?

pixabay.com /

И если у Польши есть хоть какие-то деньги для совершения подобных покупок, то Литва для этого является слишком бедной страной, которая переживает депопуляцию, развал промышленности и экономики, потерю российского. Белорусского и китайского железнодорожного транзита.

«Самое время делать никому не нужные закупки военной техники, — язвительно комментирует политолог. — С другой стороны, почему бы и нет? Местные политики получат свои откаты и будут более чем довольны, как это уже было в истории с тайными тюрьмами ЦРУ, вокруг которых до сих пор и в Польше, и в Литве скандал за скандалом. Американские производители свое в любом случае заработают — на худой конец, затраты будут им компенсироваться из бюджета США, за счет статей о военной помощи "прифронтовым" странам НАТО. Посредники и консультанты тоже не будут обижены».

А пойдут ли эти покупки на пользу самим Польше и Литве, это никого в США не интересует. Потому что эти страны, которые для Евросоюза являются хотя бы источником дешевой рабочей силы и запасным отстойником для мигрантов, то для Штатов они представляют интерес только в качестве полигона и скромного рынка для военных железок и сжиженного природного газа, заключает Сатановский.