Таксист столкнулся с Chevrolet Niva на Октябрьской улице в Петербурге

Водитель такси не пропустил автомобиль во время съезда с второстепенной дороги. Инцидент произошел на Октябрьской улице в Колпино.

Очевидцы рассказали, что таксист «Ситимобил» не заметил автомобиль Chevrolet Niva, который двигался по главной дороге. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора проезжающего мимо водителя. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». Информация о пострадавших в результате ДТП не поступала.

В последнее время в Петербурге заметно выросло число ДТП. Часто причиной аварии становится переменчивая погода, из-за которой дороги покрываются гололедом. Горожане неоднократно жаловались на работу коммунальных служб, однако местные власти во главе с губернатором Александром Бегловым не принимают каких-либо мер для решения этой проблемы.