Трамп: при администрации 45-го президента США обострения вокруг Украины не случилось бы

Обострения отношений между Россией и Украиной никогда не случилось бы при администрации президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал сам бывший американский лидер.

Трамп не стал уточнять, каким именно образом он бы действовал и как разрешал ситуацию. Однако он пребывает в полной уверенности, что при его правлении сложившаяся политическая обстановка была бы просто невозможна, передает The Telegraph.

«То, что происходит с Россией и Украиной, никогда бы не произошло при администрации Трампа. Не было бы даже такой возможности», — сказано в заявлении экс-президента.

При этом политик напомнил, что находился в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Однако никогда не шел России на уступки в серьезных вопросах, подчеркнул Трамп.

Ранее бывший президент раскритиковал своего преемника Джо Байдена за формат пресс-конференции, которую хозяин Белого дома провел в честь годовщины правления. Как отметил Трамп, демократ отвечал по листочку на заранее подготовленные вопросы. Республиканца это возмутило, поскольку ему подобного никогда не позволили бы сделать.