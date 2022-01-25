Шугалей о событиях в Буркина-Фасо: это исторический момент

В открытом письме полковнику Полю-Анри Сандаого Дамиба, который накануне возглавил военный переворот в Буркина-Фасо, социолог Максим Шугалей оценил события как серьезнейший и правильный шаг.

«Я сердечно поздравляю Вас! Вы совершили серьезнейший и правильный шаг: смелые, молодые и сильные всегда должны приходить на помощь своему народу. Это исторический момент. Это как раз то, что вы делаете».

Он привел пример народа ЦАР, который «обрел подлинную независимость исключительно благодаря решительным действиям». Также Шугалей подчеркнул важность борьбы с терроризмом и напомнил о роли западных стран в его распространении в Африке.

«Всегда готов прийти вам на помощь и оказать содействие в правом деле борьбы за мир, свободу и справедливость». – завершил свое письмо Шугалей.

Ранее он сравнил временного президента Мали полковника Ассими Гоита с кубинским революционным лидером Эрнесто Геварой и назвал череду антиколониальных восстаний на Черном континенте новым освобождением Африки.