Представитель Госдепа Прайс: США ответят на предложения России в ближайшее время

Госдепартамент США представит ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности на текущей неделе. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Он сослался на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена и уточнил, что ответ будет предоставлен в письменной форме. США поделились предложениями России со своими западными союзниками и выслушали их мнение.

«И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это», — заявил Прайс.

После этого американская делегация будет готова к очередным очным переговорам с российской стороной. Последняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена состоялась на прошлой неделе в Женеве. Глава МИД РФ тогда заявил о необходимости повторной встречи после реакции Вашингтона на предложения Москвы.