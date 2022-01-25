Новейший американский истребитель-бомбардировщик F-35 рухнул в Южно-Китайское море

Попытка совершить посадку на авианосец «Карл Винсон» обернулось для американского истребителя крушением. F-35 упал в Южно-Китайское море, сообщили в Тихоокеанском флоте США.

Инцидент произошел 24 января во время плановых полетов над Южно-Китайским морем. Новейший истребитель-бомбардировщик начал падать, но пилот смог катапультироваться.

«Инцидент с F-35С Lightning II произошел при посадке на палубе, когда "Карл Винсон" проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», — отметили в американском флоте.

Сейчас пилот бомбардировщика F-35 находится в стабильном состоянии. В результате крушения пострадали семь моряков. Троих человек эвакуировали с места случившегося и отправили в филиппинский госпиталь.

Lockheed Martin F-35 Lightning II представляют собой многофункциональные бомбардировщики пятого поколения. Их разработали в трех вариантах: наземное воздушное судно, самолет с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, палубный истребитель.