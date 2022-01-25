Полная чушь. Пригожин не намеревается покупать газету «Бизнес Online»

Предприниматель Евгений Пригожин не намерен становиться собственником информационного портала Татарстана «Бизнес Online». Опровержение сведений о предполагаемой «сделке» опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Ряд источников в понедельник распространили информацию о «намерениях» Пригожина приобрести региональное СМИ «Бизнес Online». В связи с этим издание «Казанские ведомости» задало предпринимателю несколько вопросов с просьбой подтвердить или опровергнуть эти сведения. Авторы письма также попросили озвучить причину продажи и данные о возможных кадровых перестановках в газете.

В ответ пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение Евгения Пригожина. Он полностью опроверг все домыслы журналистов.

«Отвечаю коротко на все вопросы сразу. Это полная чушь из серии моих "наездов" на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова», — передает слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен добавил, что у него нет подобных планов и на будущее. В завершении своего сообщения он пожелал редакции издания здоровья.