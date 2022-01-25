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Полная чушь. Пригожин не намеревается покупать газету «Бизнес Online»

Общество
Полная чушь. Пригожин не намеревается покупать газету «Бизнес Online»

Предприниматель Евгений Пригожин не намерен становиться собственником информационного портала Татарстана «Бизнес Online». Опровержение сведений о предполагаемой «сделке» опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Ряд источников в понедельник распространили информацию о «намерениях» Пригожина приобрести региональное СМИ «Бизнес Online». В связи с этим издание «Казанские ведомости» задало предпринимателю несколько вопросов с просьбой подтвердить или опровергнуть эти сведения. Авторы письма также попросили озвучить причину продажи и данные о возможных кадровых перестановках в газете.

В ответ пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение Евгения Пригожина. Он полностью опроверг все домыслы журналистов.

«Отвечаю коротко на все вопросы сразу. Это полная чушь из серии моих "наездов" на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова», — передает слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен добавил, что у него нет подобных планов и на будущее. В завершении своего сообщения он пожелал редакции издания здоровья.

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