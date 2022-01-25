Рар: схватка за мировое господство будет вестись вокруг Украины

Схватка ведущих держав за мировое господство уже наступает, и ее развязка будет напрямую зависеть от развития ситуации на Украине.

Об этом в своем Telegram-канале рассуждает немецкий политолог Александр Рар, по мнению которого, силы Запада используют начавшуюся схватку для того, чтобы поставить Россию на место, выдавив ее в Азию, а Москва в это время добивается, чтобы НАТО отказалось от расширения на постсоветском пространстве.

Говоря о коварстве англосаксов, немецкий эксперт особое ударение делает на новом военном альянсе США, Великобритании и Австрии – AUUKUS, который был создан для того, чтобы противодействовать Китаю, однако на деле активно действует и в Европе, пытаясь подмять под себя и Берлин, и Париж, и НАТО.

«Германия и Франция придерживаются своего прежнего (2008) вето на расширение НАТО на постсоветское пространство. Никакого оружия они украинцам поставлять не будут, — уверен Рар. — А вот англичане, которым, после выхода из Евросоюза, в Европе делать на самом деле нечего, наоборот, поощряют Украину к войне с Россией. На стороне AUUKUS с пеной у рта сражаются либеральные СМИ».

Prt Scr youtube.com / Guardian News

Также эксперт отмечает, что российский президент Владимир Путин предлагает Западу с корректировать европейскую систему безопасности с учетом законных интересов РФ. И континентальная Европа, по словам Рара, вроде бы готова согласиться с этим предложением, но ей этого не позволят сделать Соединенные Штаты Америки и Англия, к которым примкнули восточноевропейские государства, которые до распада СССР входили в организацию Варшавского договора.

«В этом страшная опасность нынешнего конфликта, в этом суть массовой истерики, которую развивают трансатлантические СМИ на Западе, трубя о российской атаке на Украину», — подчеркивает политолог.

Кроме того, по его словам, именно страны, входящие в AUUKUS, пытаются всеми силами довести ситуацию до того, чтобы Россия была отключена от системы межбанковских платежей SWIFT, и таким образом не могла больше являться соперником на мировой арене. Но в Германии не хотят, чтобы против России были приняты такие меры, так как у немцев с Россией «хороший бизнес».

Федеральное агентство новостей /

«Берлин против отключения России от SWIFT и против запрета Nord Stream 2. Ведь то и другое может нанести сильнейший удар по европейской экономике», — подчеркивает Рар.

Решение конфликта на Украине, заключает немецкий политолог, должно идти дипломатическим путем – через возобновление Нормандского переговорного процесса. И не дай бог, чтобы англосаксонский военный блок AUUKUS начал торпедировать Минские договоренности.