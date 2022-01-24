Социолог Шугалей: «Ассими Гоита — новый африканский Че Гевара»

Российский социолог Максим Шугалей рассказал об истоках военного переворота в Буркина-Фасо. По его мнению, те перемены, которые происходят на Африканском континенте, вызваны недовольством политикой стран Запада, которые создали в Африке неоколониальный порядок.

«Это идейное продолжение того освободительного движения против колониализма, что началось на Черном континенте еще при участии СССР. Ассими Гоита — новый африканский Че Гевара, а Мали — та страна, с которой начнется перетягивание лоскутного одеяла Африки», — говорит он.

Социолог уверен, что в Африке достаточно патриотов, многие из которых сыты по горло разграблением природных богатств своих стран и двуличной политикой западных «демократий», которые одной рукой поддерживают многочисленных террористов, а другой — контролируют государства континента, вводя «миротворческие» войска, легализуя тем самым собственный контроль в регионе.

«Русские герои сейчас гонят террористов поганой метлой, заставляют бежать ИГ1 (запрещенная в РФ организация) и "Аль-Каиду"1 (запрещенная в РФ организация), которые уже собрались объединиться для противостояния русским. Недоволен лишь Запад, который то вводит санкции против "ЧВК Вагнера", под которыми понимают всех российских граждан, работающих за рубежом, что заставляет ЭКОВАС душить Мали», — говорит ученый.

Однако, по его мнению, двойные стандарты Запада в отношении борьбы с терроризмом направлены не только против африканцев, но и против европейцев.

«Новые шахиды, выращенные в малийских лагерях "Аль-Каиды" и ИГ, будут взрывать бомбы и в Брюсселе, и в Париже, как это уже было ранее. Депутатам Европарламента или чиновникам ЭКОВАС, сидящим в своих теплых креслах, ИГ и "Аль-Каида" не страшны. Вот логика Запада: пусть бедные умирают, пока высокие чины в Европе и США делят свою прибыль от африканского наркотрафика и украденных у местных жителей полезных ресурсов», — уверен социолог.

Поэтому процесс новой деколонизации, начатый в Африке, может достичь и европейских стран, которые фактически находятся в заложниках у евробюрократии.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации