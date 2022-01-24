Зеленский заявил о достаточном объеме энергоресурсов для отопительного сезона на Украине

Украина располагает достаточным количеством газа и угля, чтобы пережить зиму. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Глава государства заверил граждан, что отопительный сезон пройдет благополучно. В качестве доказательства своих слов он привел цифры.

«Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже один миллион тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они (запасы. — Прим. ред.) растут. Поводов для оптимизма достаточно», — заявил Зеленский.

Энергетический кризис серьезно ударил по Украине. Из-за подорожания голубого топлива во всей Европе тарифы на энергию достигли рекордных показателей. Не все украинцы могут себе позволить необходимое тепло.