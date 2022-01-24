Аналитики Baijiahao указали на стремление Китая к развитию отношений с Россией

Китай заявил о высокой оценке взаимоотношений между государствами и тем самым преподнес России подарок. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай высоко ценит сотрудничество с Россией и намерен активно развивать взаимоотношения между странами, несмотря на нападки со стороны Запада.

«Китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал», — говорит китайский дипломат.

«Подарок из Китая» был реализован на фоне отправки дополнительных сил на территорию Восточной Европы и поставки вооружения Украине. В этом контексте жест со стороны Китая пришелся как нельзя кстати. Китайские эксперты назвали его основным препятствием для США в борьбе с Россией.

«США и ряд других стран НАТО предоставили Украине большое количество вооружения и техники, в том числе беспилотники и противотанковые ракеты», — пересказывает оригинальную статью «ПолитРоссия».

Эксперты Baijiahao сделали вывод, что ситуация вокруг РФ накалена. Причиной служит расширение НАТО на восток и отказ США дать России гарантии безопасности. Ранее подобная ситуация развивалась во времена холодной войны вокруг Москвы и Вашингтона. Страны находились на пороге ядерного конфликта.