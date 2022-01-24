Телеведущий Норкин рассмешил публику еврейским анекдотом про сантехника и «рогатого» мужа

Чувство юмора ведущего программы «Место встречи» Андрея Норкина вновь заставило публику хохотать до упаду. Так, шоумен рассмешил зрителей историей про сантехника и «рогатого» мужа.

Одной из тем свежего выпуска передачи стала внешнеполитическая стратегия Вашингтона. Участники эфира также обменялись мнениями на фоне решения Госдепартамента США о добровольной эвакуации американских дипломатов из Киева, которую в украинском МИД назвали преждевременной. Эксперты не обделили вниманием и скандальное заявление Лондона о «планах» Москвы обеспечить в бывшей стране СССР лояльного лидера.

Норкин решил разрядить накалившуюся обстановку в студии телеканала НТВ, рассказав присутствовавшим щекотливый еврейский анекдот. По сюжету, двое мужчин обсуждают проблемы супружеской жизни.

« — Ты знаешь, Яша, кажется, Сарочка мне изменяет. — А почему ты так решил? — Видишь ли, мы за последнее время сменили адрес проживания уже в третий раз, а сантехник к нам приходит один и тот же», — пошутил ведущий, взорвав публику.

Ранее Норкину удалось заставить телезрителей смеяться до слез. Тогда он рассказал анекдот про зверей, планирующих поездку в Америку. Так, волк придумал себе западное имя «вуй», медведь — «муй», а хомяк решил не ехать.