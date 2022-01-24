SwiatRolnika: Украина может нанести удар по польскому экспорту яблок вслед за Россией

Польские садоводы могут столкнуться с очередными неприятностями. Если ранее они пытались справиться с последствиями продуктового эмбарго, которое Россия ввела в 2014 году в ответ на санкции Запада, то теперь опасаются проиграть в конкурентной борьбе Украине, желающей расширить свое присутствие на рынке Египта. Об этом заявили эксперты польского издания SwiatRolnika, которых цитирует «ПолитРоссия».

Авторы статьи напомнили, что в настоящее время Польша является крупнейшим производителем яблок в Евросоюзе, но при этом испытывает серьезные трудности с реализацией своей продукции. Позиции страны как ведущего экспортера существенно пошатнулись после решения российского правительства запретить ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда европейских государств.

По словам председателя польского Союза садоводов Мирослава Малишевского, Варшава действительно хочет экспортировать яблоки в Россию, однако с недавних пор этот рынок оказался для нее закрыт. Таким же образом ситуация обстоит и с Белоруссией, также ограничившей ввоз польской продукции на свою территорию.

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При этом польских садоводов призывают готовиться к новым неприятностям, связанным с желанием Украины расширить свое присутствие на египетском рынке.

«Стоит отметить, что вскоре мы можем потерять египетский рынок из-за более дешевых яблок из Украины. Затраты на производство в Польше растут — на Украине они значительно ниже», — подчеркнул Малишевский.

По словам аналитиков, часть своих проблем Варшава могла бы решить за счет Германии, однако у последней совершенно другие потребительские предпочтения. Долгие годы садоводства в Польше были ориентированы на выпуск продукции для России, которая предпочитала определенные сорта яблок, поэтому быстро перестроиться на экспорт в другие страны за столь короткий срок они не могут.