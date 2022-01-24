Baijiahao: неожиданный подарок от Китая помог России в борьбе против США и НАТО

Китай выразил непоколебимую поддержку России, которая в настоящее время подвергается необоснованным обвинениям со стороны США и НАТО в якобы подготовке военного вторжения на Украину. По мнению экспертов китайского издания Baijiahao, подобный жест со стороны важного союзника стал для Москвы роскошным подарком.

По мнению аналитиков, отношения между США и Россией продолжают накаляться — две недели назад стороны провели несколько раундов переговоров по гарантиям безопасности, однако так и не сумели достичь ощутимого прогресса. В то же время Вашингтон и его союзники по НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу.

«США и ряд других стран НАТО предоставили Украине большое количество вооружения и техники, в том числе беспилотники и противотанковые ракеты», — обратили внимание авторы статьи, которых цитирует «ПолитРоссия».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

На этом фоне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что тесное сотрудничество России и Китая будет стабильно развиваться, несмотря на клевету и усилившуюся дезинформацию со стороны стран Запада.

«Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекин. Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал», — подчеркнул дипломат.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного китайского дипломата сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не проявлять агрессию по отношению к Украине в дни Олимпиады. Посольство Китая в России назвало данные в публикации фейком и заявило, что Пекин выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций по Минским соглашениям.

Так или иначе, по словам китайских обозревателей, резонансное заявление Чжао Лицзяня пришлось как никогда кстати для российской стороны, подвергающейся яростным нападкам со стороны западных стран. В этот непростой для себя момент Москва ожидала помощи от дружественного государства и получила ее.