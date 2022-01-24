Эксперт объяснил, почему США хотят оставить в секрете свои договоренности с РФ

Просьба американских дипломатов к российским коллегам не обнародовать письменный ответ Госдепартамента на предложения МИД РФ по гарантиям безопасности, указывает на то, что война за мир еще не проиграна и стороны готовы к компромиссу.

Об этом в материале для издания «Коммерсант» рассуждает политический обозреватель Сергей Строкань.

Как отмечает эксперт, ситуация вокруг вооруженного конфликта в Донбассе сейчас похожа на то обострение, которое отмечалось в регионе весной 2021 года, хоть и в меньшем масштабе.

«Тогда украинская сторона стала подвергать артобстрелам непризнанные республики, собрала на линии соприкосновения военный кулак, в связи с чем многие заговорили о том, что война на пороге. Однако прохождение точки невозврата удалось избежать, а уже летом президенты США и России встретились в Женеве», — напоминает обозреватель.

Теперь же, по его словам, в пользу того, что война за мир не проиграна, говорят утечки из Госдепартамента США, появившиеся после прошедшей в Женеве в январе 2022 года встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Федеральное агентство новостей /

В частности, в Госдепартаменте сообщили, что американские дипломаты попросили российских коллег не предавать гласности ожидающийся на этой неделе письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности.

«Как известно, серьезные международные договоренности готовятся в обстановке конфиденциальности. Поэтому нежелание Вашингтона разглашать текст своего письма в Москву свидетельствует о том, что США на самом деле стремятся к нахождению взаимоприемлемых решений с Россией», — объяснил Строкань.

Также, по мнению аналитика, «весьма символичным» является тот факт, что президент США Джо Байден вместе со своей командой еще на выходных удалился в резиденцию в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить там предложения России.

Именно в этой резиденции, напоминает журналист, проходили многие исторические встречи, предшествовавшие подписанию договоров.

«В этом контексте прошедшую встречу Лаврова и Блинкена можно считать вехой, знаменующей переход от пропагандистской дуэли к войне за мир, настоящей дипломатии, которая ведется за закрытыми дверями», — считает политобозреватель.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, МИД России в декабре 2021 года обнародовал предложения Москвы к Соединенным Штатам Америки и к НАТО о гарантиях взаимной безопасности, обозначив при этом, что ждет скорого и четкого ответа на них.

Сразу же по окончании новогодних праздников, начиная с 10 января, делегация России провела трехступенчатые переговоры с представителями США, НАТО и ОБСЕ, на которых разъяснила суть предложений и напомнила о недопустимости «забалтывания» данной темы.