Протоиерей Вигилянский высказался об «обряде изгнания бесов» из тела Ленина

«Таинственный обряд изгнания бесов» из тела Ленина прокомментировал известный церковный публицист, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Сообщение о проведении обряда появилось в СМИ недавно, там говорится, что бывший монах РПЦ якобы провел чин очищения в Мавзолее, так как с телом Ленина происходили «странности». Протоиерей Вигилянский скептически отнесся к подобному действу.

«Про изгнание бесов из тел умерших или мумий – первый раз такое слышу, никогда с таким не встречался», — пояснил священник в беседе с РИА Новости.

Изгнание бесов возможно только из живых существ, и только при их добровольном согласии. Обряды не совершаются вопреки воле, добавил настоятель храма. Чин изгнания бесов может провести любой священник, однако не каждый за это возьмется, для этого нужен особый дар.

При изгнании злых духов из помещений их окропляют святой водой, при этом священник произносит определенную молитву, которой претворяет в бегство «всякое лукавое бесовское действо».

«В основе изгнания бесов из человека фактически та же формулировка, что в чине освящения помещений», — пояснил протоиерей.

Бесов и злых духов не изгоняют с кладбищ. Могилу умершего освящают как жилище для тела, которое там помещается до второго пришествия.

«Там нет идеи изгнания бесов», — подчеркнул священник.

Окропление могил святой водой осуществляется после отпевания умершего, причем все обряды совершаются только в отношении крещеных людей.