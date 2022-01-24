Политолог Сатановский: Запад завозит спецназ на Украину под предлогом эвакуации посольств

Эвакуация дипломатов стран Запада с Украины на фоне поставок вооружения для ВСУ является тревожным сигналом, заявил знаменитый российский политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, новый виток украинского кризиса неизбежен благодаря усилиям коллективного Запада. Публикации иностранных СМИ о якобы планируемом «вторжении» РФ на Украину не выдерживают критики, но они могут выступать в качестве информационного прикрытия реальных планов западных стран.

«Но на самом деле кто вывозит дипломатов сейчас? Весь западный блок. Канада, Англия, США, Германия. Они что, случайно их собираются вывозить? Идет накачка Украины вооружением, военными инструкторами — сотни спецназовцев пошли под предлогом того, что они нужны для эвакуации посольств Канады и других стран НАТО. Обучение очередных боевиков «добробатов» под обострение в Донбассе? Да», — отметил политолог в эфире «Вести FM».

Евгений Сатановский подчеркнул, что особую тревогу вызывают поставки ракетных комплексов Javelin для Киева. Появление у украинцев серьезного вооружения повышает риски совершения провокаций в Донбассе, заключил эксперт.

Политолог Сатановский ранее заявил, что недоговороспособность НАТО может спровоцировать серьезный конфликт с Россией.