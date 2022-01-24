В Петербурге детей все чаще госпитализируют с COVID-19

Всего за неделю в Петербурге госпитализировали 246 детей с коронавирусной инфекцией, заявил городской комитет по здравоохранению.

С 17 по 23 января в больницах Северной столицы зафиксировано 246 детей с COVID-19. Неделей ранее было госпитализировано 126 несовершеннолетних петербуржцев, а с 3 по 9 января 93 ребенка отправили в стационары города.

В ближайшие дни Детскую больницу им. Н.Ф.Филатова полностью перепрофилируют под прием детей с коронавирусом или с соответствующими симптомами. Также рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.

Эпидемиологическая ситуация в Северной столице остается сложной. Показатели Петербурга по коронавирусу до сих пор не соответствуют большинству критериев региона свободного от COVID-19. При этом Губернатор Александр Беглов заявлял, что ситуация в городе находится под контролем.