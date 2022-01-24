«Неизмеримые трудности». Клинцевич объяснил, чем для России обернется признание ДНР и ЛНР

Бывший сенатор, руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал преждевременным и контрпродуктивным предложение фракции КПРФ признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. По его словам, важно не просто быть патриотом своей страны, но и учитывать текущую геополитическую обстановку.

«Я очень не люблю голимый патриотизм. Мы сегодня все патриоты, но надо, чтобы в Госдуме люди немножко думали головой. Принять решение о признании ДНР и ЛНР — это значит поставить крест на Минских соглашениях и "нормандском формате", создать для страны неизмеримые трудности, которые и без того существуют», — указал он в комментарии «Политике Сегодня».

Ранее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что Совет Госдумы рассмотрит соответствующее обращение КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину в феврале текущего года. Документ был размещен в думской электронной базе 19 января.

kremlin.ru / Администрация президента России

По мнению коммунистов, признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств позволит защитить народы республик от внешних угроз и укрепить стабильность в регионе. При этом необходимо как можно скорее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений, подчеркнули депутаты.

21 января спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций по поводу этой инициативы пройдут на следующей неделе. Он отметил, что предложенный для рассмотрения вопрос «очень серьезный и ответственный».

«Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом [Украины Владимиром — прим. ред.] Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — написал Володин в Telegram-канале.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

С другой стороны, на Западе только и ждут, пока Россия ошибется, чтобы «посадить ее на крючок», обратил внимание собеседник «ПС». По словам Клинцевича, на данный момент у США и их союзников нет для этого никаких оснований, однако с признанием ЛДНР они появятся.

«На самом деле мы ничем не поможем. Сегодня эта ситуация крайне преждевременна и контрпродуктивна. Не знаю, что там думают депутаты, но мне кажется, они очень сильно ошибаются, не до конца учитывая геополитическую обстановку», — подвел черту бывший сенатор.

Ранее народная милиция ДНР сообщила о подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) к активным боевым действиям в Донбассе. По данным самопровозглашенной республики, из госпиталей «досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков», а в танковые батальоны прибыли комиссии из штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники. В милиции убеждены, что украинские военные готовят провокации в районах Авдеевки и Сороки.