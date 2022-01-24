Британский политик Джонсон назвал Украину «новой Чечней» для России

Возможная эскалация обстановки на Украине может превратить страну в «новую Чечню» для России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политик выразил надежду, что Москва понимает вероятность подобного исхода событий. Российская сторона должна осознавать, что Украина может стать «новой Чечней», добавил он. Также Джонсон напомнил, что Лондон поставляет Киеву вооружение для самообороны.

«Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей это страны... они будут бороться», — сказал британский премьер.

Москва неоднократно опровергала заявления Запада о «вмешательстве» в дела других стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ ни для кого не представляет угрозы.