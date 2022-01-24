Изменившаяся позиция Запада по Украине стала неприятным сюрпризом для украинцев

Украинские власти и радикально настроенные граждане страны все острее ощущают различия в словах и делах коллективного Запада, и начинают раздражаться, когда сквозь завесу политкорректности и лести прорывается правда о настоящем отношении «союзников» к Киеву.

Об этом в материале для интернет-издания Politobzor рассуждает автор Николай Грицай.

«К примеру, у президента США Джо Байдена даже появился, как сказали бы психологи, незакрытый «гештальт», то есть незавершенное дело, которое он, впрочем, никак не может исполнить. Начиная с ноября прошлого года глава Белого дома проводит очередные и внеочередные пресс-конференции посвященные якобы готовящейся «агрессии» России против Украины. И каждый раз сказанное главным демократом мира ставит под сомнение истинность дружбы Вашингтона и Киева», — отмечает автор.

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При этом, если сначала Байден просто говорил, что американцы не будут воевать за Украину, то теперь его заявления по украинской теме на пресс-подходах заставляют рядовых американцев и политических аналитиков испытывать стыд. Выступления американского президента, разум которого не может приспособиться к узким рамкам того, что можно говорить публично, и ясным пониманием истинных интересов США, называют позором тысячелетия и «потоком сознания старика в деменции».

Однако, помимо, престарелого Джо Байдена, который никак не может преодолеть расхождение лести и целеполагания, привычные рамки заявлений об Украине ломают и достаточно молодые европейские политики.

«Наиболее классический пример «удара» по ожиданиям украинцев нанесло новое коалиционное федеральное правительство Германии. Несмотря на полностью обновленный состав, смену поколений, а также приятную для киевских политиков риторику, оно безраздельно следует собственным интересам и по факту противостоит усилиям националистов «незалежной» по втягиванию Европы в войну с Россией», — сообщает Грицай.

Последней каплей для украинских радикалов, по словам журналиста, стало вето на поставки немецкого оружия Киеву, которое наложил МИД ФРГ, возглавляемый лидером партии «Зеленые» Анналеной Бербок, ранее известной своей резкой антироссийской позицией. Это решение МИД Германии так возмутило Киев, что там для объяснений вызвали немецкого посла.

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Однако больше, чем вето Берлина на поставки немецких вооружений Украине, и даже больше чем изменение позиции по «Северному потоку – 2», который вдруг многим в Европе стал нужен, Киев возмутили слова бывшего командующего ВМС ФРГ Кай-Ахима Шенбаха о Крыме, который уже никогда не вернется в состав Украины.

Как отмечает Грицай, все это лишь подчеркнуло очевидные факты, на которые Киев старательно закрывает глаза, но которые все более настойчиво прорываются наружу в репортажах и материалах западной прессы, которая не только печатает карты Украины без Крыма, но и называет полуостров российским.

«Западные политики, чиновники, все общество давно пытается откровенно рассказать украинцам правду, даже не в насмешку (этого также исключить нельзя), донести, что в игре главных игроков Америки, Китая и России на повышение ставок риски как никогда высоки. Однако ни в Киеве, ни на «низах» украинского общества, обработанного пропагандой, внимать здравомыслящим голосам из-за границы не собираются», — отмечает автор материала.

Поэтому, по словам Николая Грицая, для нынешнего поколения украинцев пока недоступно объективное понимание геополитической ситуации и осознание места, которое в этой системе отведено Украине.