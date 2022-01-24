Читатели Le Figaro считают, что эвакуация дипломатов из Киева усугубила ситуацию вокруг Украины

Действия Госдепартамента США по вывозу сотрудников американского посольства в Киеве не способствуют урегулированию «украинского кризиса». Так считают читатели французского издания Le Figaro.

Многие граждане Франции подчеркнули, что политика США в отношении Украины сейчас заключается в еще большем обострении ситуации и ее излишней драматизации. Некоторые комментаторы называют возможные мотивы Соединенных Штатов в поддержании подобной политики - необходимость «прийти в себя» после побега из Афганистана.

«Никто не забыл об оружии массового поражения для оправдания войны в Ираке. Война, следовательно, нелегитимная и, более того, незаконная, поскольку не имела поддержки ООН. Это США! А мы — подневольные вассалы», — считает один из читателей Le Figaro.

Многие французы понимают, что РФ проводит военные учения только в рамках границ собственной страны. Также они отмечают, что рисков и планов по вторжению на территорию Украины со стороны России нет. Комментаторы демонстрируют неразумность нападок стран Запада в отношении РФ.

«Путин и его друзья неоднократно утверждали, что нет никакого риска, что нет у них никаких планов вторжения на Украину. Не о чем беспокоиться и нечего бояться. Сейчас важно показать иррациональность опасений западных стран. И тогда все будет хорошо», — написал один из комментаторов.

Ранее официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что под прикрытием НАТО может поставлять на Украину современное оружие. В дальнейшем это приведет к серьезным последствиям.