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Читатели Le Figaro считают, что эвакуация дипломатов из Киева усугубила ситуацию вокруг Украины

Политика
Читатели Le Figaro считают, что эвакуация дипломатов из Киева усугубила ситуацию вокруг Украины

Действия Госдепартамента США по вывозу сотрудников американского посольства в Киеве не способствуют урегулированию «украинского кризиса». Так считают читатели французского издания Le Figaro.

Многие граждане Франции подчеркнули, что политика США в отношении Украины сейчас заключается в еще большем обострении ситуации и ее излишней драматизации. Некоторые комментаторы называют возможные мотивы Соединенных Штатов в поддержании подобной политики - необходимость «прийти в себя» после побега из Афганистана.

«Никто не забыл об оружии массового поражения для оправдания войны в Ираке. Война, следовательно, нелегитимная и, более того, незаконная, поскольку не имела поддержки ООН. Это США! А мы — подневольные вассалы», — считает один из читателей Le Figaro.

Многие французы понимают, что РФ проводит военные учения только в рамках границ собственной страны. Также они отмечают, что рисков и планов по вторжению на территорию Украины со стороны России нет. Комментаторы демонстрируют неразумность нападок стран Запада в отношении РФ.

«Путин и его друзья неоднократно утверждали, что нет никакого риска, что нет у них никаких планов вторжения на Украину. Не о чем беспокоиться и нечего бояться. Сейчас важно показать иррациональность опасений западных стран. И тогда все будет хорошо», — написал один из комментаторов.

Ранее официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что под прикрытием НАТО может поставлять на Украину современное оружие. В дальнейшем это приведет к серьезным последствиям.

#сша #украина #le figaro