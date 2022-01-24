Блогер Протасевич вышел из-под домашнего ареста и начал работать в «Системной правозащите»

Белорусский блогер Роман Протасевич заключил досудебное соглашение с республиканским СК и вышел с домашнего ареста. Об этом рассказал сам мужчина во время стрима на YouTube-канале «InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ».

По словам блогера, ему уже предложили работу в центре белорусского активиста Дмитрия Белякова «Системная правозащита», которая занимается делом бежавшего из Польши солдата Эмиля Чечко — там он будет развивать медиадеятельность.

Также Протасевич признался — адаптация к человеческом обществу после семи месяцев изоляции под домашним арестом проходит непросто. Несмотря на это, блогер надеется, что быстро вернется в рабочий ритм.

Напомним, что Романа Протасевича задержали в 23 мая 2021 года в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, выполнявшего полет по маршруту Афины — Вильнюс.