Петиция о Путине стала причиной конфуза Украины в ПАСЕ

Авторы украинской петиции о проверке легитимности российского президента Владимира Путина, под которой киевская делегация начала собирать подписи в ПАСЕ, опозорили свою страну перед всем миром.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия» высказал бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Алексей Журавко.

Ранее стало известно о том, что член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко отличился очередной скандальной инициативой, начав в ПАСЕ сбор подписей о необходимости проверить легитимность нахождения у власти президента РФ Владимира Путина.

«Для нормальных людей эта инициатива – бред, очередная дурь Киева. Такие ситуации позорят всю Украину в глазах международного сообщества. Как бы киевским властям ни хотелось, таких шагов в нормальном обществе не любят. Клоун вышел на сцену, а адекватные люди спрашивают: откуда Киев только взял его? Это беда целой Украины», — считает Журавко.

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Эта инициатива Гончаренко, считает политолог, возможно, представляет собой попытку подстроиться под общезападный тренд, ведь на Западе сейчас пытаются демонизировать российского президента, и лгут о том, что он якобы не является легитимным президентом.

«Этой ерунды с каждым годом будет все больше и больше. ПАСЕ стало всего лишь еще одной политической скрипкой, через которую будут поддерживать антироссийскую риторику», — считает эксперт.

Однако результатом данной инициативы Гончаренко со сбором подписей под петицией станет полный «пшик», уверен Журавко.

Напомним, ранее только что избранный председатель ПАСЕ Тини Кокс на своей первой пресс-конференции призвал все стороны конфликта на востоке Украины отказаться от дальнейшей эскалации и начать искать возможность дипломатического разрешения имеющихся разногласий.