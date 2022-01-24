Подозреваемый в госизмене экс-президент Порошенко не намерен сотрудничать со следствием

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который подозревается в государственной измене, заявил, что не намерен в дальнейшем сотрудничать со следствием. Об этом рассказал его адвокат. Это означает, что политик отказывается и от запланированного, по некоторым данным, на завтра перекрестного допроса с Медведчуком.

Напомним, что Порошенко подозревают в причастности к организации схемы поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Общая стоимость вывезенного топлива составляет около 54 миллионов долларов.

Несколькими днями ранее в Печерском районном суде Киева проходило заседание, на котором политику избрали меру пресечения в виде личного обязательства, в рамках которого бывший украинский лидер должен сдать паспорта.