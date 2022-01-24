Зеленский поговорил с главой Евросовета Мишелем о ситуации вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на востоке страны.

О переговорах Зеленского и Мишеля сообщили в офисе украинского лидера. Лидер страны и Шарль Мишель также поговорили об усилиях для снижения напряженности в Донбассе.

«Основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг нашего государства», — уточняется в заявлении офиса Зеленского.

Ранее стало известно о предписаниях Госдеп США по Украине. В ведомстве разрешили американским семья и их семьям покинуть Киев в случае возникновения такого желания.