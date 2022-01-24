Путин обсудил со своим кубинским коллегой Бермудесом двусторонние отношения

Президент РФ Владимир путин провел переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Соответствующая публикация появилась в понедельник на сайте Кремля.

Лидеры двух государств обменялись мнениями по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Они также обсудили координацию действий Москвы и Гаваны на международной арене.

«Подтвержден настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений, условлено об активизации контактов на различных уровнях», — следует из сообщения.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал НАТО отказаться от «заигрываний», которые могут привести к размещению ядерного оружия на Украине. По его словам, в противном случае российские ракеты появятся на территории Кубы.