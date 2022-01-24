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«Скромная благодарность». На Украине пообещали бесплатно угощать британцев рюмкой наливки

Ближнее зарубежье
«Скромная благодарность». На Украине пообещали бесплатно угощать британцев рюмкой наливки

Во Львове винодельня «Фабрика Коркив» пообещала бесплатно угощать британцев наливкой до конца зимы в благодарность за военную помощь, которую Лондон оказывает Украине. Чтобы получить в винном баре обещанную рюмку спиртного, гражданину Великобритании нужно всего лишь предъявить удостоверение личности.

«Боже, храни Королеву и дай долгих лет жизни Борису Джонсону! Мы, украинцы, благодарная нация, поэтому винодельня "Фабрика Коркив" угощает каждого гостя из Великобритании наливкой. Это наша скромная благодарность!» — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

В свою очередь посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс поблагодарила винодельню за такое предложение и заявила о готовности воспользоваться им.

«Скромная благодарность». На Украине пообещали бесплатно угощать британцев рюмкой наливки
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

«Я люблю львовские кофейни, а теперь у меня есть еще одна причина посетить ваш прекрасный город!» — написала она в Twitter.

Ранее телеканал Sky News сообщил о том, что Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов новообразованного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. Их задача — обучить украинских военных использовать новые противотанковые средства, переданные Лондоном.

До этого Великобритания поставила ВСУ несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны, рассказал замглавы Министерства обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

#великобритания #украина #благодарность #военная помощь