«Скромная благодарность». На Украине пообещали бесплатно угощать британцев рюмкой наливки

Во Львове винодельня «Фабрика Коркив» пообещала бесплатно угощать британцев наливкой до конца зимы в благодарность за военную помощь, которую Лондон оказывает Украине. Чтобы получить в винном баре обещанную рюмку спиртного, гражданину Великобритании нужно всего лишь предъявить удостоверение личности.

«Боже, храни Королеву и дай долгих лет жизни Борису Джонсону! Мы, украинцы, благодарная нация, поэтому винодельня "Фабрика Коркив" угощает каждого гостя из Великобритании наливкой. Это наша скромная благодарность!» — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

В свою очередь посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс поблагодарила винодельню за такое предложение и заявила о готовности воспользоваться им.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Я люблю львовские кофейни, а теперь у меня есть еще одна причина посетить ваш прекрасный город!» — написала она в Twitter.

Ранее телеканал Sky News сообщил о том, что Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов новообразованного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. Их задача — обучить украинских военных использовать новые противотанковые средства, переданные Лондоном.

До этого Великобритания поставила ВСУ несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны, рассказал замглавы Министерства обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.