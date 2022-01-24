Офис Зеленского назвал логичным отъезд американских дипломатов с Украины

Взаимодействие Украины и США не ухудшится из-за решения Вашингтона отозвать некоторых дипломатов из Киева. Так считает советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он призвал не рассматривать этот шаг как тревожный сигнал. Решение продиктовано, скорее всего, логикой внутренней политики США.

«Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств..., уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным», — сказал Подоляк изданию Liga.net.

США, по его словам, часто говорят о риске ухудшения ситуации с безопасностью на Украине. В связи с этим в отъезде дипломатов и их семей нет ничего странного.

Ранее Госдепартамент США посоветовал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину. Сами дипломаты тоже могут добровольно уехать.