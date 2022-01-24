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Спикер парламента Ливии объяснил, почему правительство Дабибы должно сложить полномочия

Политика
Спикер парламента Ливии объяснил, почему правительство Дабибы должно сложить полномочия

Агила Салех, глава парламента Ливии, заявил, что продление мандата Правительства национального единства во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой нарушит ранее согласованные договоренности и дорожную карту политического урегулирования кризиса.

Он отметил, что более не станет выслушивать аргументы в пользу сохранения ПНЕ, и призвал сосредоточиться на дальнейшей работе по подготовке страны к выборам. В частности, Салех подчеркнул необходимость формирования специального комитета для разработки конституции.

По его словам, орган должен состоять из членов Высшего государственного совета (ВГС) и парламентариев. Единоличная работа депутатов в данном случае недопустима, поскольку она не приведет к успеху.

Ранее было объявлено о начале приема заявок кандидатов на пост премьер-министра нового правительства с 25 января.

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