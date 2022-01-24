Спикер парламента Ливии объяснил, почему правительство Дабибы должно сложить полномочия

Агила Салех, глава парламента Ливии, заявил, что продление мандата Правительства национального единства во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой нарушит ранее согласованные договоренности и дорожную карту политического урегулирования кризиса.

Он отметил, что более не станет выслушивать аргументы в пользу сохранения ПНЕ, и призвал сосредоточиться на дальнейшей работе по подготовке страны к выборам. В частности, Салех подчеркнул необходимость формирования специального комитета для разработки конституции.

По его словам, орган должен состоять из членов Высшего государственного совета (ВГС) и парламентариев. Единоличная работа депутатов в данном случае недопустима, поскольку она не приведет к успеху.

Ранее было объявлено о начале приема заявок кандидатов на пост премьер-министра нового правительства с 25 января.