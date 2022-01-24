Американские полицейские избегают ответственности за большую часть преступлений. Об этом свидетельствуют результаты исследования правозащитников российского Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.

Согласно данным ФБР, количество провинившихся полицейских в округе Блэр, штат Техас, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Все 25 задержанных офицеров были пойманы на правонарушениях различной степени тяжести, от пьяного вождения до совращения несовершеннолетних, сообщает ФАН.

Один из техасских полицейских был арестован минимум четыре раза с января прошлого года. Ему предъявлялись обвинения во взяточничестве, неправомерном использовании внутренней информации, зоофилии и хранении детской порнографии. Несмотря на такой набор «заслуг», правоохранителя освободили под залог, в результате чего обвиняемый ожидал суда на свободе.

В США ежегодно регистрируют множество подобных случаев, однако офицеры регулярно избегают ответственности за содеянное. Правозащитники ФБР выразили беспокойство результатами исследований и призвали правоохранительные органы Америки тщательнее следить за подбором кадров в силовых структурах, чтобы избежать новых жертв полицейского произвола среди населения.