«Без России мы не выживем»: Кадыров раскрыл стоимость содержания Чечни

Российское правительство выделяет 300 млрд рублей в год на содержание Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

По его словам, в регионе нет газа или нефти, поэтому власти России выделяют большие суммы на содержание Чечни.

«Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», — сообщил Кадыров.

Политик подчеркнул, что он на протяжении семи лет активно ищет инвестора для переработки природных ресурсов. Однако пока этого сделать не удалось. Кроме того, руководитель Чеченской Республики призвал не слушать «всяких шайтанов».

«Без России мы не выживем», — добавил он.

Рамзан Кадыров ранее приказал удалить из Сети негативную информацию об Ингушетии. По его словам, два братских народа открыли новую страницу во взаимоотношениях.