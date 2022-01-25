Еще в 2007 году Владимир Путин во время Мюнхенской речи поставил коллективный Запад перед фактом — однополярный мир рухнул, а терпению России приходит конец из-за расширения НАТО на восток. Но США и союзники не прислушались к предупреждению, вызвав тем самым кровопролитие на Украине. Предсказывал ли это президент России в своей знаменитой речи? Таким вопросом задались журналисты авторитетного американского издания National Interest (NI) в своей статье.

Аналитики объяснили, что на Мюнхенской конференции по безопасности 10 марта 2007 года Путин серьезно нацелился на популярное в Соединенных Штатах представление о том, что мировое лидерство Вашингтона якобы неоспоримо. Тогда же российский президент впервые перешел от общих замечаний к работе Альянса на довольно конкретные обвинения:

«НАТО выдвинула свои передовые силы к нашим границам <...> Против кого предназначена эта экспансия? А что стало с заверениями наших западных партнеров после распада Варшавского договора?»

Более того, действия военно-политического блока, по оценке российского лидера, уже тогда неоднократно приводили к эскалации существующих и возникновению новых конфликтов.

«Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов», — завил Владимир Путин в 2007 году.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Речь буквально стала «ультиматумом мира»: если Запад не откажется от своей агрессивной и дестабилизирующей позиции по отношению к России, рассматривая Восточную Европу, как свой военный полигон и зону влияния, то РФ не останется ничего кроме как достойно принять вызов.

«Соединенные Штаты и их союзники загоняют РФ в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой», — указанно в статье.

Однако журналисты NI отметили, что тогда США не восприняли всерьез внушения Путина, продолжив свои самонадеянные провокации, а американское вмешательство во внутренние дела Украины в 2013 году с целью свержения законно избранного президента Виктора Януковича и вовсе вызвало беспрецедентный всплеск мировой напряженности.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Автор NI с сожалением констатирует, что хоть российский лидер и попытался избежать новой холодной войны, но у американского истеблишмента были иные планы. И с тех пор ситуация на политической арене неуклонно ухудшается, о чем и предупреждал президент России.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что это была последняя возможность избежать новой холодной войны между Западом и Россией. Однако официальные лица США и НАТО в своей обычной рассеянной манере лишь выразили озабоченность по поводу якобы воинственного тона речи, которая, по их мнению, не способствовала сердечным отношениям между Востоком и Западом», — заключили авторы статьи.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин является достойным соперником.