Украинские власти отвергли единственно верный путь разрешения кризиса в Донбассе — Минские соглашения. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

Соблюдение договоренностей могло бы прекратить конфликт интересов между Украиной, РФ и западными странами. Однако Киев проигнорировал решение, которое предложил российский лидер Владимир Путин, отметил журналист.

«Любой здравомыслящий наблюдатель видит в Минских соглашениях практичный и справедливый выход из кризиса. Он был в основном заблокирован киевским режимом, который давно опасается пророссийских настроений Донбасса», — говорится в материале The Guardian.

Ранее разведка Донецкой Народной Республики сообщила о готовящемся нападении ВСУ. По данным Народной милиции ДНР, украинская армия перебросила механизированные подразделения на территорию региона.