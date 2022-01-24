Ищенко рассказал, что думает о массовом бегстве западных дипломатов из Украины

Нельзя исключать возможности того, что подготовка западными странами эвакуации своих дипломатов из Киева свидетельствует о приближающейся войне, хотя это может оказаться и простой ротацией кадров.

Такое мнение в беседе с изданием «Свободная Пресса» высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что американские дипломаты готовятся эвакуироваться с Украины.

Помимо агентства Bloomberg. Подобным заявлением выступила и официальный представитель Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что Вашингтон тщательно планирует эвакуацию американских дипломатов на случае непредвиденного развития событий на Украине, также, как он делает это всегда, в случае ухудшения ситуации в любой стране мира.

А по информации телеканала CNN, посольство США в Киеве неделю назад запросило о Госдепартамента разрешение на выезд с Украины сотрудников из числа неосновного персонала вместе с членами их семей. По предварительным данным, эвакуация запланирована на следующую неделю.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Как заявил в беседе с «СП» политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, все заявления Запада о скорой войне на Украине и необходимости эвакуировать оттуда дипломатов делаются с единственной целью – напугать Россию в то время, когда она ведет сложные переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Но нельзя исключать возможности того, что подготовка иностранных дипломатов к отъезду из страны действительно свидетельствует о скорой войне.

«Исключать подобного развития событий нельзя. Хотя, вполне вероятно, что проводится обычная ротация кадров. А все заявления «той стороны» — не более чем желание попугать Россию в нынешний непростой период трудных переговоров, — рассуждает Ищенко. — Надо также понимать, что на Украине идет сейчас жесткая борьба с олигархией. И чтобы сплотить общество вокруг действующей власти, этой самой власти, как она сама полагает, не помешает какая-нибудь "небольшая заваруха"».

Но если украинские власти позволят втянуть себя в вооруженный конфликт с Россией, для них это точно не будет «маленькая победоносная война», уверен политолог.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, очевидно, что для того, чтобы разобраться с ВСУ российской армии хватит нескольких дней, несмотря на все то вооружение, которое Киеву поставляют американцы.

«Да, американцы поставляют им вооружение, подталкивая к конфликту с РФ. В частности, противотанковые военные комплексы. Те, что раньше поставляли сирийским моджахедам — много они тем помогли? Нет. Так и тут будет. Армия — это, прежде всего, хорошая организация и грамотное руководство, а не банды вроде талибов* (представителей запрещенной в РФ террористической группировки) и «лесных прибалтийских братьев» времен Второй мировой войны. В сегодняшней Украине есть генералы. Армии — нет», — подчеркнул Ищенко.

Кроме того, отметил эксперт, сами Соединенные Штаты Америки однозначно не заинтересованы в войне с Россией, и если ситуация на Украине обострится, они вмешиваться не станут.

Тем более, добавил Ищенко в заключение, все в мире отлично осознают, чем может грозить человечеству ядерная война. Поэтому пора прекращать пугать друг друга и начинать договариваться, к чему как раз и призывает Россия.