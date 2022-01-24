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«Искусственно надули». Зачем Тихановская нацелилась на белорусскую конституцию

Ближнее зарубежье
«Искусственно надули». Зачем Тихановская нацелилась на белорусскую конституцию

Научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант назвал фикцией созданный Светланой Тихановской координационный центр белорусских оппозиционеров в Вильнюсе. По его словам, активисты этого «марионеточного образования» будут лишь пилить деньги между собой и создавать видимость политической деятельности.

«Это структура, которая объединяет сидящих в Литве оппозиционеров вокруг Тихановской и получает ресурсы от США, и от Запада на оппозиционную деятельность. Это их своеобразный штаб, через который они пытаются реанимировать протестную активность или вообще как-то влиять на ситуацию в Белоруссии», — подчеркнул политолог в беседе с Baltnews.

21 января экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вместе со своими соратниками основала в столице Литвы координационный центр для противодействия официальному Минску. Таким образом оппозиционеры решили выразить протест по поводу грядущего референдума об изменении конституции.

«Искусственно надули». Зачем Тихановская нацелилась на белорусскую конституцию
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Голосование состоится 27 февраля. Поправки в основной закон Белоруссии предусматривают, в частности, отмену лимита количества президентских сроков. Изменения будут распространяться на вновь избранного главу государства.

«На наш взгляд, это попытка удержать власть, но это никак не решает политический, экономический и гуманитарный кризис и проблемы людей. Это не выбор “за” и “против”, это просто предложение выбрать между Лукашенко и Лукашенко», — подчеркнула Тихановская.

В этой связи белорусские оппозиционеры призвали граждан страны приходить на участки во время референдума и портить бюллетени. Кроме того, они разослали письма в международные организации с просьбой не признавать референдум в Минске.

Впрочем, политолог Дзермант усомнился в том, что деятельность координационного центра в Вильнюсе может изменить положение вещей в Белоруссии. По его словам, политическая карьера Тихановской постепенно близится к закату.

«Искусственно надули». Зачем Тихановская нацелилась на белорусскую конституцию
Народные новости  / wikipedia.org / Serge Serebro / CC BY-SA 3.0 / Okras / CC BY-SA 4.0

«Я думаю, что никакого будущего у нее нет. В Белоруссии точно, да и на Западе, через год-два внимание к ней начнет ослабевать, и про нее постепенно будут забывать. Потому что она является фиктивным политиком, а не реальным лидером. Ее надули искусственно и, пока это возможно, используют в политических играх», — выразил уверенность эксперт.

Тем не менее, посредничество Вильнюса в этой ситуации может лишь испортить и без того напряженные отношения между Литвой и Белоруссией. По оценке Дзерманта, Минск начнет минимизировать контакты с прибалтийской республикой до тех пор, пока она не изменит свой политический курс.

«Они [власти Литвы – прим. ред.] тоже на этом зарабатывают, являясь посредником между центром принятия решений, которым является, скорее всего, Вашингтон, и оппозиционными активистами и их лидерами», — полагает Дзермант.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал США за попытки оказывать давление на республику и угрожать ей с помощью санкций, назвав такой подход менторским тоном.

#белоруссия #литва #вильнюс #светлана тихановская