«Искусственно надули». Зачем Тихановская нацелилась на белорусскую конституцию

Научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант назвал фикцией созданный Светланой Тихановской координационный центр белорусских оппозиционеров в Вильнюсе. По его словам, активисты этого «марионеточного образования» будут лишь пилить деньги между собой и создавать видимость политической деятельности.

«Это структура, которая объединяет сидящих в Литве оппозиционеров вокруг Тихановской и получает ресурсы от США, и от Запада на оппозиционную деятельность. Это их своеобразный штаб, через который они пытаются реанимировать протестную активность или вообще как-то влиять на ситуацию в Белоруссии», — подчеркнул политолог в беседе с Baltnews.

21 января экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вместе со своими соратниками основала в столице Литвы координационный центр для противодействия официальному Минску. Таким образом оппозиционеры решили выразить протест по поводу грядущего референдума об изменении конституции.

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Голосование состоится 27 февраля. Поправки в основной закон Белоруссии предусматривают, в частности, отмену лимита количества президентских сроков. Изменения будут распространяться на вновь избранного главу государства.

«На наш взгляд, это попытка удержать власть, но это никак не решает политический, экономический и гуманитарный кризис и проблемы людей. Это не выбор “за” и “против”, это просто предложение выбрать между Лукашенко и Лукашенко», — подчеркнула Тихановская.

В этой связи белорусские оппозиционеры призвали граждан страны приходить на участки во время референдума и портить бюллетени. Кроме того, они разослали письма в международные организации с просьбой не признавать референдум в Минске.

Впрочем, политолог Дзермант усомнился в том, что деятельность координационного центра в Вильнюсе может изменить положение вещей в Белоруссии. По его словам, политическая карьера Тихановской постепенно близится к закату.

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«Я думаю, что никакого будущего у нее нет. В Белоруссии точно, да и на Западе, через год-два внимание к ней начнет ослабевать, и про нее постепенно будут забывать. Потому что она является фиктивным политиком, а не реальным лидером. Ее надули искусственно и, пока это возможно, используют в политических играх», — выразил уверенность эксперт.

Тем не менее, посредничество Вильнюса в этой ситуации может лишь испортить и без того напряженные отношения между Литвой и Белоруссией. По оценке Дзерманта, Минск начнет минимизировать контакты с прибалтийской республикой до тех пор, пока она не изменит свой политический курс.

«Они [власти Литвы – прим. ред.] тоже на этом зарабатывают, являясь посредником между центром принятия решений, которым является, скорее всего, Вашингтон, и оппозиционными активистами и их лидерами», — полагает Дзермант.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал США за попытки оказывать давление на республику и угрожать ей с помощью санкций, назвав такой подход менторским тоном.