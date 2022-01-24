Минобразования Ингушетии объявило каникулы для школьников c 25 января по 2 февраля

Министерство образования Ингушетии объявило каникулы для школьников c 25 января по 2 февраля. Данные меры обусловлены необходимостью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Приказ Минобрнауки Ингушетии издан на основании решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Цель данных мер — предупреждение завоза и распространения COVID-19.

«В связи с высоким риском развития заболевания у детей каникулы для обучающихся общеобразовательных организаций перенесены на период с 25 января по 2 февраля вместо ранее установленного с 24 марта по 2 апреля «, — сообщили в родительском комитете Ингушетии «Интерфаксу».

В регионе выявлено уже 30 случаев омикрон-штамма коронавируса. Новый вариант инфекции обладает повышенной заразностью, которая даже выше, чем у «Дельты».